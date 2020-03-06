Приговор осуждённым российским морякам будет обжалован. Адвокаты собираются подготовить соответствующую апелляцию.
Отмечается, что 28 февраля суд города Прая признал 11 россиян виновными в транспортировке девяти тонн наркотиков. Члены команды торгового судна ESER получили от 10 до 12 лет тюрьмы.
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Адвокат займётся подготовкой, как только получит решение суда на бумаге, на эту процедуру отводится 15 дней, они ещё не истекли, — заявил он.
Он добавил, что посольство России также продолжает поддерживать моряков в тюрьме, обеспечивает лекарствами, налажен обмен письмами с родственниками. Моряки, по его словам, считают приговор жёстким и несправедливым, их моральное состояние оставляет желать лучшего, но физическое здоровье в норме.
Как писал NEWS.ru, следовавшее под флагом Панамы судно задержали в феврале 2019 года в порту Прая. Позже власти Кабо-Верде арестовали 12 российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков. Один из них — Сергей Животов — в январе 2020-го умер в заключении после продолжительной болезни.
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