https://static.news.ru/photo/e55f9b4c-5fa0-11ea-af6c-fa163e074e61_660.jpg Судно Eser Фото: marinetraffic.com

Приговор осуждённым российским морякам будет обжалован. Адвокаты собираются подготовить соответствующую апелляцию.

Отмечается, что 28 февраля суд города Прая признал 11 россиян виновными в транспортировке девяти тонн наркотиков. Члены команды торгового судна ESER получили от 10 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщил ТАСС депутат Госдумы РФ от Мурманской области Алексей Веллер, защита после консультаций с моряками и послом хочет оспорить первоначальное решение суда в суде второй инстанции.

Адвокат займётся подготовкой, как только получит решение суда на бумаге, на эту процедуру отводится 15 дней, они ещё не истекли, — заявил он.

Он добавил, что посольство России также продолжает поддерживать моряков в тюрьме, обеспечивает лекарствами, налажен обмен письмами с родственниками. Моряки, по его словам, считают приговор жёстким и несправедливым, их моральное состояние оставляет желать лучшего, но физическое здоровье в норме.

Как писал NEWS.ru, следовавшее под флагом Панамы судно задержали в феврале 2019 года в порту Прая. Позже власти Кабо-Верде арестовали 12 российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков. Один из них — Сергей Животов — в январе 2020-го умер в заключении после продолжительной болезни.