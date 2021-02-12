Число заразившихся коронавирусом в мире достигло почти 110 млн

https://static.news.ru/photo/eb0aae6e-6e9b-11eb-9581-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии составило 108 545 364 случая. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на момент публикации этой новости.

При этом количество умерших от последствия инфекции увеличилось до 2 393 899 человек, выздоровели 60 839 039 пациентов.

Сводные данные охватывают статистику 192 государств. В тройке лидеров по количеству заражений остаются США, Индия и Бразилия.

В Соединённых Штатах выявлено свыше 27,5 млн инфицированных, зафиксировано более 484 тысяч скончавшихся. Данные об излечившихся временно недоступны, ранее в этой категории значилось около 18 млн человек.

На втором месте Индия, где заразились более 10,9 млн, умерли 155,6 тысячи, а исцелились свыше 10,6 млн.

Третья позиция в мире по количеству инфицированных у Бразилии. Там за время пандемии заболели чуть больше 9,8 млн граждан, умерли 238,5 тысячи, вылечились свыше 8,7 млн.

Как писал NEWS.ru, по состоянию на утро 14 февраля в России, которая находится на четвёртом месте мирового антирейтинга, COVID-19 в той или иной форме перенесли более 4 млн человек, свыше 80 тысяч скончались и почти 3,6 млн выздоровели.

Приведённые выше данные Университета Джонса Хопкинса пока не учитывают обновлённую российскую статистику, оперируя данными за предыдущий день.