https://static.news.ru/photo/1a645c86-5184-11ea-ae3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гражданка России, заразившаяся на круизном судне Diamond Princess новым коронавирусом, не обращалась к российскому посольству с просьбой об эвакуации. Лайнер находится на карантине у японского порта Иокогама.

Пока от гражданки России таких просьб нам не поступало. По законам Японии, она должна находиться здесь в больнице, — сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Посольство России в Токио заверяет, что находится в постоянном контакте с заразившейся и готово оказать ей всё необходимое содействие.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконге 25 января, врачи обнаружили коронавирус. После этого власти потребовали у экипажа лайнера бросить якорь рядом с Иокогамой и отправили врачей осматривать гостей Diamond Princess. По последним данным, из 3,7 тысячи человек на борту 355 заразились коронавирусом.

К 17 февраля эпидемия охватила более 71 тысячи человек, из которых 99% — жители Китая. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,7 тысячи инфицированных. Выздоровели более 11 тысяч. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.