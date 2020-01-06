https://static.news.ru/photo/2bbce248-3256-11ea-8265-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: rcs.ir

Западные разведывательные службы провели предварительное расследование катастрофы украинского Boeing в Иране.

Специалисты считают, что лайнер потерпел крушение из-за технической неисправности. У них есть свидетельства перегрева одного из двигателей самолёта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Канады.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как писал NEWS.ru, начальник департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что бортовые самописцы разбившегося в Тегеране самолёта Boeing 737 будут расшифровываться в Иране.