Западные разведывательные службы провели предварительное расследование катастрофы украинского Boeing в Иране.
Специалисты считают, что лайнер потерпел крушение из-за технической неисправности. У них есть свидетельства перегрева одного из двигателей самолёта,
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.
Как писал NEWS.ru, начальник департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что бортовые самописцы разбившегося в Тегеране самолёта Boeing 737 будут расшифровываться в Иране.
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