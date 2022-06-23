Запад увидел изменения в тактике боя российских войск против ВСУ Army Recognition: ВС РФ изменили тактику боя против ВСУ с помощью БПЛА ZALA

Фото: Министерство обороны РФ

Российская артиллерия в ходе спецоперации на Украине изменила тактику ведения боя с вооружёнными силами Украины (ВСУ). Это случилось в результате использования беспилотных летающих аппаратов (БПЛА) ZALA. Об этом сообщило западное издание Army Recognition.

Артиллерийские подразделения российской армии используют БПЛА ZALA для выполнения разведывательных задач и повышения точности стрельбы: беспилотник позволяет обнаружить батарею 155-миллиметровых гаубиц M777 украинской армии, а затем с меткостью поразить их, — говорится в материале.

Также авторы уточнили, что ранее российская артиллерия использовала для обнаружения целей наблюдателей, которые размещались на поле боя. Однако при использовании беспилотника эффективность обнаружения неприятеля значительно увеличилась. Применяя БПЛА, артиллеристы получают точную информацию, в том числе потому, что они имеют возможность вести наблюдение непосредственно над силами противника.

Ранее Министерство обороны России показало видео работы по уничтожению американских огневых позиций 155-миллиметровых гаубиц М777, поставленных США и европейскими странами. Артиллеристы ликвидировали их при помощи высокоточных боеприпасов.

Также в Минобороны сообщили, что на острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-миллиметровых гаубиц М777.