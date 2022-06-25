«Запад — не весь мир»: журналист FT про провал изоляции России FT: Запад провалил задачу по изоляции России от остального мира

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Обозреватель Financial Times Эдвард Люс в своей статье написал, что Запад не сможет изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение украинского кризиса. Он отметил, что Запад — не весь мир, а незападные страны стремятся к стратегической автономии. По мнению журналиста, крупные азиатские страны создают собственные платёжные системы и маршруты транспортировки товаров из России.

Запад — это не весь мир. Удивительно, что приходится озвучивать такие простые истины. Большая часть незападных стран жаждет стратегической автономии, — рассказал Люс в своей публикации.

Автор материала указывает на то, что весь остальной мир раздражён тем, что Вашингтон и Брюссель называют спецоперацию России экзистенциальным вызовом.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии является политическим решением и сигналом для России. Он при этом отметил, что процесс вступления Украины в ЕС после получения статуса кандидата потребует выполнения многих условий. По словам французского лидера, Еврокомиссия представит доклад о выполнении ранее выдвинутых Киеву условий. Он добавил, что Европа окажет поддержку в проведении всех необходимых реформ.