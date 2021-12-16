Зампостпреда РФ объяснил, чем российский Крым отличается от украинского

Заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил в Генеральной ассамблее, что в российском Крыму в отличие от украинского соблюдаются права жителей. Так он отреагировал на принятие Генассамблеей резолюции Украины о положении в области прав человека в Крыму и Севастополе, сообщает РИА Новости.

В российском Крыму (в отличие от украинского) на законодательном уровне чётко закреплена линия на соблюдение языкового равенства и разнообразия. Сегодня в отличие от украинского периода активно функционируют бюджетные крымско-татарский телеканал «Миллет» («Народ») и радиоканал «Ветан» («Родина»), — подчеркнул зампостпреда.

По его словам, школы, где в украинский период велось обучение на крымско-татарском языке, сохранились, и их список расширился. В Крыму за последние семь лет построили более 40 новых мечетей. Доходы регионального бюджета постоянно растут.

С 2014 года он увеличился в три раза. Набирает обороты жилищное строительство, промышленное производство, укрепляет свои позиции традиционно важный курортно-туристический сектор, — пояснил Кузьмин.

На полуострове решены проблемы энергоснабжения и водоснабжения, ремонтируются дороги. Построены Крымский мост, автомобильная трасса «Таврида» и новый международный аэропорт в Симферополе.

Российский Крым максимально открыт к посещению иностранными гостями: все, кто искренне заинтересован в ознакомлении с жизнью крымчан, могут это сделать в любой момент, — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН одобрила «усиленную» резолюцию против милитаризации Крымского полуострова, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, такое решение посылает сигнал сдерживания России на фоне наращивания военного присутствия на границе.