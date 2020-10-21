Замглавы МИД Турции 22 октября прибудет с визитом в Москву

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал в четверг, 21 октября, приедет в Москву.
По словам турецких дипломатов, Онал проведёт встречи по проблематике Сирии и Ливии,
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу вступил в перепалку со своей шведской коллегой Анн Линде во время пресс-конференции в Анкаре. Министр иностранных дел Швеции призвала Анкару вывести войска из Сирии. В ответ Чавушоглу обвинил Стокгольм в поддержке курдов в САР и раскритиковал шведскую позицию в отношении Турции и Греции.
Как писал NEWS.ru, с критикой Турции также выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он заявил 12 октября, что решение Турции об открытии побережья Вароши — курортного района города Фамагуста, находящегося в буферной зоне Кипра, — нуждается в пересмотре.