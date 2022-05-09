Замглавы МИД Грушко: Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО

Александр Грушко / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не останется равнодушной к вступлению Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, которые приводит РИА Новости, в случае вступления соседа России в Блок, будут рассмотрены необходимые меры в сфере обороны.

Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными. Наши военные будут рассматривать все необходимые меры, которые потребуются для обеспечения законных интересов обороны, — сказал дипломат.

Замминистра добавил, что членство в НАТО не будет способствовать укреплению безопасности ни Финляндии, ни Альянса.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении страны в НАТО может быть принято в мае. Она также добавила, что отношения Хельскинки и Москвы не будут прежними из-за ситуации на Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс ждёт вступления Финляндии и Финляндии в свой состав. По его словам, присоединение пройдёт быстро, поскольку вооружённые силы этих стран соответствует требованиям военно-политического блока.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то они превратятся в пространство противостояния Альянса и РФ «со всеми вытекающими отсюда последствиями». По её словам, вступление в НАТО соседей из Северной Европы ставит под угрозу систему европейской безопасности.