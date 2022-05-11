Замглавы Херсона обвинил ОБСЕ в «сливе» ВСУ боевых позиций в Донбассе Замглавы Херсона Стремоусов: ОБСЕ сливала ВСУ боевые позиции защитников Донбасса

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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) выдавала ВСУ боевые позиции защитников Донбасса, заявил замглавы Херсона Кирилл Стремоусов ИА SM-News. Он также обвинил Евросоюз в том, что он поддерживает одну из сторон конфликта.

Европейский союз со своей демократией и так называемым правильным подходом к жизни совершенно не имеет правил игры. Всегда подыгрывал определённой стороне, как и миссия ОБСЕ, когда сливала огневые точки и, как показывает практика, была соучастником в некоторых процессах по нанесению ударов по мирному Донбасса и Луганской области, — сказал Стремоусов.

Он добавил, что на Украине не было демократии в том числе потому, что большинство политических структур получают гранты от США.

13 апреля глава ЛНР Пасечник запретил деятельность СММ ОБСЕ на территории республики. Орган был созван восемь лет назад для фиксации нарушений Киевом Минских соглашений в Донбассе. По словам Пасечника, миссия не справлялась со своей задачей, за что снискала славу «слепого наблюдателя». По его словам, в течение восьми лет орган никак не повлиял на украинскую сторону и не поспособствовал мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Аналогичное решение приняли власти ДНР, которые так же дали сотрудникам миссии покинуть республику до 30 апреля. 29 апреля сотрудника ОБСЕ в ДНР задержали по подозрению в шпионаже, им оказался гражданин Украины 1967 года рождения Вадим Голда.