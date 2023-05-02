Залужный сообщил американским военным о ходе конфликта на Украине Глава Комитета начштабов ВС США обсудил с главнокомандующим ВСУ ход конфликта на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. В ходе беседы стороны обсудили ход украинского конфликта, обменялись оценками ситуации. Об этом сообщает пресс-служба КНШ.

Они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России на Украину и обменялись [мнениями о] перспективах и оценками, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе беседы Милли подтвердил «непоколебимую поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Валерий Залужный сообщил, что в ходе встречи с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи рассказал тому о ситуации на линии фронта. Генерал назвал представителю американского военного руководства возможные сценарии будущих действий ВСУ. Он также обратился к западным партнерам с призывом предоставить Киеву дополнительную военную помощь.

В свою очередь глава Минобороны страны Алексей Резников отметил, что Вооруженные силы Украины выходят на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению. Он подчеркнул, что решение о том, «как, где и когда», остается за Генеральным штабом и главнокомандующим войсками Валерием Залужным