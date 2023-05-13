Залужный рассказал о планах ВСУ на Крым Залужный: ВСУ планируют захватить Крым, Донецкую и Луганскую области

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову для спецпроекта «Год. За кадром» заявил, что Киев планирует захватить Крым, Донецкую и Луганскую области и знает, что для этого нужно. Военный при этом признал, что это большой объем работы, который нельзя проделать быстро.

Мы знаем, что нужно для того, чтобы захватить Крым, <...> Донецкую, Луганскую область. Но это очень и очень большой объем работы, который быстро не сделается, — сказал Залужный.

Он также назвал замминистра обороны РФ Валерия Герасимова сильным противником, к которому следует относиться с уважением.

Ранее бывший офицер спецназа и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени перестанут функционировать. По его мнению, это случится из-за отсутствия руководства. Матвийчук отметил, что украинские военные на грани коллапса на фронте, так как у них нет командного состава.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение бизнесмена Евгения Пригожина о том, что украинские силы ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 бойцов. По словам предпринимателя, до полного контроля над населенным пунктом осталось взять штурмом 2,5 километра.