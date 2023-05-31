Залужный доложил американцам о планах по контрнаступлению ВСУ Главком ВСУ Залужный сообщил генералу ВС США Милли о планах по проведению наступления

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал в Telegram-канале, что в ходе телефонного разговора он рассказал председателю Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марку Милли о планах по проведению контрнаступления. Военачальник также попросил американскую сторону поставить вооружения Киеву, прежде всего дальнобойные снаряды.

Провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, — сообщил Залужный.

Он отметил, что рассказал главе КНШ об обстановке на фронте. Кроме того, стороны уделили большое внимание вопросу поставок вооружений, военной техники и боеприпасов. Также Залужный попросил Милли об укреплении украинской ПВО за счет дополнительных систем и возможных поставок истребителей F-16.

Ранее Милли заявил, что Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время. Глава КНШ при этом допустил, что эта задача потенциально реализуема военным путем. По его словам, большую поддержку ВСУ окажут поставки истребителей F-16, а также дополнительные средства ПВО. Милли подчеркнул, что США продолжат предоставлять помощь Киеву.

В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби рассказал, что в рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.