Залужного доставили в Киев «грузом 300»: новости СВО на вечер 24 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска будут предельно жестко реагировать на попытки прорыва диверсантов на территорию страны. Он заявил о полном уничтожении украинской диверсионной группы, напавшей на Белгородскую область 22 мая. Глава Минобороны также рассказал, что с начала специальной военной операции на Украине обучение прошли более 120 тысяч военных. Для применения танков Т-90М «Прорыв», БМП-2М с боевым модулем «Бережок», БМП-3 и различных БПЛА были подготовлены около пяти тысяч специалистов.

Минобороны РФ сообщило в сводке о ходе спецоперации, что ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль Черноморского флота «Иван Хурс», выполнявший задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. «Иван Хурс» продолжает выполнять поставленные задачи, заявили в ведомстве.

За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях потери ВСУ составили порядка 400 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две гаубицы Д-30, гаубица Д-20, один танк, две гаубицы «Мста-Б», шесть боевых бронированных машин, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», два БТР. Средствами ПВО в районе Григоровки в ДНР был сбит украинский истребитель МиГ-29. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов системы HIMARS, уничтожено 20 украинских беспилотников. В районах Верхнекаменского, Славянска и Григоровки были поражены склады боеприпасов ВСУ, под Авдеевкой уничтожен командно-наблюдательный пункт противника.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил в ходе брифинга, что нa Южно-Донецком направлении подразделениями при поддержке артиллерии были ликвидированы две разведгруппы ВСУ. Огнем установок «Гиацинт» уничтожен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы ANT/PQ-36 в районе Угледара и подбит автомобиль с военными ВСУ в районе Великой Новселки. Также были поражены гаубица «Мста-Б», минометный расчет и опорный пункт украинской армии. Кроме того, расчеты ЗРК «ОСА-АКМ» сбили три беспилотника «Валькирия». На Запорожском направлении группировка «Восток» уничтожила живую силу противника и минометный расчет.

Фото: МО РФ

РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале мая получил травму головы и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. По словам собеседника агентства, жизни Залужного ничто не угрожает, однако он уже не сможет командовать армией. Источник сообщил, что первую помощь главкому ВСУ оказали в Николаеве, после чего его доставили в военный госпиталь в Киеве, где ему сделали трепанацию черепа. Собеседник отметил, что состояние Залужного осложнено сахарным диабетом второго типа. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай выразил сожаление в связи с сообщениями, что главком ВСУ «был ранен, а не убит». Однако Бородай не исключил, что Залужный уже не выкарабкается, несмотря на все усилия западных врачей, под присмотром которых, по словам парламентария, находится главком ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала взятие ВС РФ Артемовска громкой победой, которая символично выпала на 20 мая, годовщину установления контроля над другим крупным городом в ДНР — Мариуполем. Дипломат отметила, что этот процесс продолжится, поскольку, по ее словам, Донбасс нужно избавить от ВСУ. Затмить победу в Артемовске не получится, заявила Захарова, добавив, что атака диверсантов 22 мая на Белгородскую область, рассчитанная на создание у кураторов Киева ложного впечатления о высокой боеспособности ВСУ, провалилась.

Издание New York Times сообщило со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что в Киеве признали свою причастность к атаке диверсантов на Белгородскую область. По данным NYT, солдаты ВСУ не принимали непосредственного участия в нападении, но обеспечивали нападавшим поддержку.

Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, БПЛА перехватили в небе над Белгородским районом, никто не пострадал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина о том, что подразделения частной военной компании потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч бойцов, из которых половину составили заключенные. По словам Пригожина, ВСУ при этом потеряли 50 тысяч военных убитыми и еще около 50–70 тысяч ранеными.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ начали стягивать подразделения к городу Часов Яр рядом с Артемовском. По словам Марочко, украинские войска наращивают в этом районе вооружение и бронетехнику.

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