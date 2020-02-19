https://static.news.ru/photo/a0786a44-52fe-11ea-be7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tang Yi/Xinhua/Global Look Press

Меры, принятые в Китае из-за эпидемии, вызванной коронавирусом, уменьшили нагрузку на экологию. Из-за закрытия предприятий значительно снизился выброс в атмосферу углерода и диоксида азота.

Об этом сообщает британский портал Carbon Brief. Так, в период с 3 февраля по 17 февраля объём выбросов углерода в Китае составил 300 млн тонн, в то время как за указанный период 2019 года он достигал 400 млн тонн. В исследовании, в частности, говорится, что потребление угля в первой половине февраля в КНР находилось на самом низком уровне за последние пять лет, а «уровень загрязнения воздуха диоксидом азота (NO2) упал на 36% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года».

Жители Китая стали заболевать опасной пневмонией в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

К 19 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. Выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14 352 — в мире. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.