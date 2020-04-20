Коронавирус оказался более успешным борцом с наркотиками, чем все мировые правоохранители вместе взятые. Меры против COVID-19 существенно сократили трафик из Мексики в США, а также повысили цену синтетических наркотиков, так как сырьё для их изготовления производилось в уханьской лаборатории, закрытой в связи с коронавирусом. Мексиканские наркокартели вынуждены переходить на импортозамещение и осваивать новые рынки.

Паралич наркобизнеса — одно из немногих положительных последствий пандемии коронавируса. По данным Associated Press, около десяти лет назад мексиканские наркокартели переключились с производства героина и выращивания марихуаны на синтетические наркотики — метамфетамин и фентанил. С одной стороны, их производство не зависело от сезонного выращивания сырья, что позволило картелям не останавливать «конвейер» круглый год. С другой стороны, примерно в это время в США ограничили свободную продажу лекарства от простуды, которое ранее использовалось для изготовления метамфетамина. Это помогло побороть производство наркотика в США, но и повысило спрос на продукцию мексиканских картелей.

Наркодилеры в свою очередь открыли, что закупать химические ингридиенты для производства своего товара дешевле в Китае. А лаборатория, на которую они полагались, находилась в Ухане, эпицентре эпидемии коронавируса в Китае. В результате цена на китайское химическое сырьё в некоторых случаях взлетела в четыре раза, что заставило картели задуматься о переходе на домашнее производство. Тем более, что китайским производителям теперь выгодней изготавливать индивидуальные средства защиты и хлорохин — лекарство, которое, по неподтверждённым данным, помогает бороться с COVID-19.

Пандемия подорвала не только производственные цепочки, но и логистику. Ранее большая часть наркотиков в США переправлялась через автомобильные пропускные пункты на границе, теперь же движение по ним почти остановлено. Не говоря о том, что закрыты ночные клубы, мотели и бары — традиционные места продажи наркотиков. Однако, увы, производство и поставки наркотиков полностью не остановились.

Картели продолжают производство в более мелких масштабах, но спрос на наркотики в Америке растёт в эти времена неопределённости, — приводит Fox News слова бывшего специального агента Управления по борьбе с наркотиками США Дерека Мальца.

Только в марте в США был обнаружен новый подземный туннель между Тихуаной и Сан-Диего, благодаря чему удалось конфисковать партию наркотиков стоимостью $30 млн. Так что нелегальные вещества продолжают поступать в США, хотя из-за проблем наркокартелей цена на амфетамин, по данным AP, увеличилась в два раза, а стоимость кокаина подскочила на 20%.

Под угрозой оказались и другие традиционные источники заработка мексиканской мафии — контрабанда и кража топлива, продажа в рабство, похищение людей и вымогательство. Так как большинство предприятий не работают, упал спрос и на рабский труд, а в условиях массового сокращения доходов вымогать деньги просто не у кого. Похитить человека тоже стало не так-то просто, ведь мало кто сегодня свободно ходит по улицам. А падение цен на нефть сделало махинации, связанные с топливом, почти бессмысленными.