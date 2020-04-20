Коронавирус оказался более успешным борцом с наркотиками, чем все мировые правоохранители вместе взятые. Меры против COVID-19 существенно сократили трафик из Мексики в США, а также повысили цену синтетических наркотиков, так как сырьё для их изготовления производилось в уханьской лаборатории, закрытой в связи с коронавирусом. Мексиканские наркокартели вынуждены переходить на импортозамещение и осваивать новые рынки.
Паралич наркобизнеса — одно из немногих положительных последствий пандемии коронавируса. По данным Associated Press, около десяти лет назад мексиканские наркокартели переключились с производства героина и выращивания марихуаны на синтетические наркотики — метамфетамин и фентанил. С одной стороны, их производство не зависело от сезонного выращивания сырья, что позволило картелям не останавливать «конвейер» круглый год. С другой стороны, примерно в это время в США ограничили свободную продажу лекарства от простуды, которое ранее использовалось для изготовления метамфетамина. Это помогло побороть производство наркотика в США, но и повысило спрос на продукцию мексиканских картелей.
Наркодилеры в свою очередь открыли, что закупать химические ингридиенты для производства своего товара дешевле в Китае. А лаборатория, на которую они полагались, находилась в Ухане, эпицентре эпидемии коронавируса в Китае. В результате цена на китайское химическое сырьё в некоторых случаях взлетела в четыре раза, что заставило картели задуматься о переходе на домашнее производство. Тем более, что китайским производителям теперь выгодней изготавливать индивидуальные средства защиты и хлорохин — лекарство, которое, по неподтверждённым данным, помогает бороться с COVID-19.
Пандемия подорвала не только производственные цепочки, но и логистику. Ранее большая часть наркотиков в США переправлялась через автомобильные пропускные пункты на границе, теперь же движение по ним почти остановлено. Не говоря о том, что закрыты ночные клубы, мотели и бары — традиционные места продажи наркотиков. Однако, увы, производство и поставки наркотиков полностью не остановились.
Картели продолжают производство в более мелких масштабах, но спрос на наркотики в Америке растёт в эти времена неопределённости, — приводит Fox News слова бывшего специального агента Управления по борьбе с наркотиками США Дерека Мальца.
Только в марте в США был обнаружен новый подземный туннель между Тихуаной и Сан-Диего, благодаря чему удалось конфисковать партию наркотиков стоимостью $30 млн. Так что нелегальные вещества продолжают поступать в США, хотя из-за проблем наркокартелей цена на амфетамин, по данным AP, увеличилась в два раза, а стоимость кокаина подскочила на 20%.
Под угрозой оказались и другие традиционные источники заработка мексиканской мафии — контрабанда и кража топлива, продажа в рабство, похищение людей и вымогательство. Так как большинство предприятий не работают, упал спрос и на рабский труд, а в условиях массового сокращения доходов вымогать деньги просто не у кого. Похитить человека тоже стало не так-то просто, ведь мало кто сегодня свободно ходит по улицам. А падение цен на нефть сделало махинации, связанные с топливом, почти бессмысленными.
С подобными проблемами сталкиваются преступные кланы по всему миру. Аналитик по безопасности Алехандро Хоуп, мнение которого приводит газета El Universal, считает, что некоторые преступные организации попытаются выйти из ситуации, захватив новые рынки. Например, займутся контрабандой средств индивидуальной защиты, лекарств и нелегальным импортом других товаров. Но не исключено, что на создание соответствующей логистики уйдёт больше времени, чем потребуется на борьбу с самой пандемией.