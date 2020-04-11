Итальянская мафия взяла на себя задачу обеспечения нуждающихся продуктами в условиях карантина. Местные СМИ сообщают, что представителей нескольких влиятельных кланов на юге страны застали за доставкой бесплатных продуктов семьям, потерявшим работу из-за пандемии. Делается это не из чистого альтруизма: получатели помощи оказываются в долгу у мафии, которая замещает собой государство.

Начавшись на севере Италии, пандемия COVID-19 быстро распространилась и на южные регионы — Кампанию, Калабрию, Апулию и Сицилию, где мафиозные кланы имеют особое влияние. Как и в остальных частях страны, из-за карантина там закрылись мелкие магазинчики и кафе, традиционные объекты рэкета мафии. Лишившись своих дойных коров, кланы выработали новую стратегию: расширять сеть лояльных людей, чтобы извлечь из этого выгоду в будущем.

Так на улицах итальянских городов появились необычные курьеры. Они доставляют наборы продуктов нуждающимся семьям, а в ответ просят «оказать услугу» в будущем. В перечень «услуг» входит хранение нелегального оружия и наркотиков, оформление документов в качестве подставного лица и многое другое. От предложения отказаться, конечно же, нельзя. Сообщалось, что в подобных акциях в Неаполе, в частности, участвуют представители клана Каморра.

Roberto Monaldo.Lapress/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вступать в подобные отношения с организованной преступностью итальянцев сегодня вынуждает крайняя нужда. Более 3 млн человек в Италии, по оценкам The Guardian, заняты в «серой» экономике, а значит не могут надеяться ни на защиту своих прав, ни на помощь государства в случае потери работы. Правительство недавно начало раздавать талоны на бесплатное питание, но, очевидно, размер этой программы не соответствует масштабам кризиса.

Мафия — это не просто криминальные организации, — поясняет профессор криминологии в Оксфордском университете Федерико Варезе. — Это организации, которые претендуют на замещение правительства и рынка в тех местах, где они оперируют. Не стоит забывать, что их сила происходит из прочной связи с местным населением.

Рассылка продуктовых курьеров служит ещё одной цели — доставке нелегального товара. Сегодня на улицах итальянских городов нельзя находиться без уважительной причины, случайный прохожий тут же привлечёт внимание полиции. А пакет с продуктами — это идеальное алиби, используя которое можно продолжать доставлять наркотики. И, как замечает неаполитанский новостной ресурс Fanpage, само присутствие представителей кланов на улицах, несмотря на запреты властей, укрепляет их авторитет.

Итальянские власти прекрасно осведомлены о том, что мафия пытается выполнять их работу, но осуждают попытки других стран вмешаться в свои внутренние дела. Так, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо на днях раскритиковал статью в немецкой газете Welt под заголовком «Мафия ждёт денег из Брюсселя».

Я не хочу начинать спор, потому что, честно говоря, у нас нет на это времени. Но позвольте мне сказать, что я нахожу тон немецкой газеты постыдным и неприемлемым. Надеюсь, Берлин осудит это, — написал Ди Майо на своей странице в Facebook.

Не только в Италии организованная преступность взяла на себя то, с чем не справляется государство. Банды, заправляющие бразильскими трущобами, ввели на своей территории карантин и комендантский час ещё до того, как на такие меры пошло правительство.

Roberto Monaldo.Lapress/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным бразильской газеты Extra, в знаменитом «Городе Бога» — крупнейшей фавелле Рио-де-Жанейро — в конце марта начали курсировать автомобили с громкоговорителями, которые призывали жителей оставаться дома. И судя по используемым выражениям, принадлежали они явно не властям.

Мы вводим комендантский час, потому что никто не воспринимает проблему серьёзно, — звучало из громкоговорителей. — Кто будет крутиться на улице или выйдет погулять, будет наказан и послужит примером другим. Лучше сидеть дома и ничего не делать. И не говорите потом, что мы не предупреждали.

В «Городе Бога» живёт порядка 15 млн человек, канализация туда не проведена, а чистая вода в дефиците. Поэтому для трущоб коронавирус представляет особую опасность. От выживания фавеллы зависит и деятельность наркокартелей, оперирующих там, поэтому бандитам приходится брать на себя функции стражей порядка.