Захвативший банк в Киеве террорист назвал Зеленского шутом

https://static.news.ru/photo/6febaa32-d583-11ea-bcd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: MVS_UA/twitter.com

Захвативший отделение банка в Киеве заявил, что в президенты Украины избрали «шута», в стране ничего не поменялось к лучшему.

Всё не так, ребята. Украина — свободная страна, свободное государство, как и все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы президента. Вы выбрали шута. Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? Были до него президенты, хоть один что-то поменял? — сказал злоумышленник в эфире телеканала «112 Украина».

Инцидент произошёл в центральной части города. Около полудня в отделение АО «Универсал банк» зашёл молодой мужчина с рюкзаком. Он заявил, что в нём якобы находится бомба, и попросил вызвать полицию. Помещение учреждения покинули все сотрудники, кроме руководителя. Она осталась по собственному желанию.

С захватчиком вели переговоры. По информации журналиста Богдана Аминова, он требовал выхода в прямой эфир. Позже спецслужбам удалось его взять его живым, никто не пострадал. По данным украинского МВД, террористом является 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, молодой человек психически неуравновешен. Такой вывод замминистра сделал по итогу мониторинга соцсетей захватчика.

Это уже третье подобное ЧП за последние несколько недель. Утром 21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, к вечеру этого же дня их удалось освободить, никто не пострадал. 23 июля в Полтавской области мужчина, которого пытались задержать за угон, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника и скрылся. 1 августа в украинском МВД заявили, что террориста обнаружили, во время задержания он вновь попытался взять полицейского в заложники, в итоге его застрелили.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению украинцев, череда терактов вызвана выполнением президентом страны Владимиром Зеленским требования террориста из Луцка.