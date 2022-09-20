Захватчик «Банка Грузии» озвучил новые требования Захватчик «Банка Грузии» в Кутаиси попросил вертолет, удочку и российский флаг

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Налетчик, взявший в заложники 12 человек в «Банке Грузии» в городе Кутаиси, озвучил новые требования по освобождению захваченных в плен людей. Как сообщает Sputnik Грузия, грабитель потребовал вертолет, удочку и российский флаг. До истечения его ультиматума остается меньше часа. Преступник заминировал двери на входе в банк. Налетчик также обклеил взрывчаткой свое тело.

У меня здесь установлены бомбы, как только дверь откроется, они взорвутся, — продемонстрировал взрывчатку налетчик во время прямой трансляции.

Один из заложников сказал: «У него вмонтирован секундомер. Он не шутит».

Как сообщает ТАСС, полиция освободила двух заложников. В Telegram-канале «Sputnik Грузия» появилось видео, как полицейские выводят пожилую женщину из здания банка.

Ранее сообщалось, что при входе в здание нападавший произвел предупредительный выстрел. Отмечается, что в заложниках находятся около десяти человек — сотрудники банка и клиенты. Также в сообщении говорится, что грабитель потребовал 2 млн лари (около $704 тысяч). В данное время сотрудники правоохранительных органов перекрыли периметр. Полиция начала спецоперацию по освобождению заложников.