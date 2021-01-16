Захарова заявила о готовности Москвы к диалогу с администрацией Байдена

https://static.news.ru/photo/cf08a894-58d2-11eb-8651-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва не рассчитывает на прорыв в отношениях с Вашингтоном при новом президенте США Джо Байдене. Однако российские власти готовы к уважительному диалогу, добавила дипломат.

Захарова коснулась темы сотрудничества двух стран в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Она отметила, что в МИД не прогнозируют радикального улучшения отношений РФ и США, так как члены команды нового хозяина американского Белого дома уже проявляли свою позицию по этому вопросу.

Люди те же, тезисы они свои не меняли. Мы не прогнозируем резкого улучшения в принципе. Мы открыты к нормальному, взаимоуважительному диалогу, — сказала дипломат.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

16 января избранный президент США выдвинул кандидатуры на посты во внешнеполитическом ведомстве. Викторию Нуланд предлагается назначить заместителем госсекретаря по политическим вопросам. На пост заместителя главы Госдепартамента по контролю за вооружениями выдвинута Бонни Дженкинс, писал NEWS.ru. Она возглавляет организацию «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам». Также работу в Госдепе могут получить помощник Байдена по вопросам внешней политики Брайан Маккеон и бывший глава команды переговорщиков по Ирану Венди Шерман.

Издание National Interest назвало выдвижение Нуланд признаком того, что администрация Байдена выбрала курс на конфронтацию с Россией.