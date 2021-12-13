Захарова выразила «соболезнования» Евросоюзу из-за «успехов» дипломатии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о главном успехе европейской дипломатии в 2021 году. Такие достижения достойны соболезнований, написала дипломат в Telegram.

Боррель ранее заявил, что главным успехом дипломатов ЕС стала остановка потока мигрантов из Белоруссии.

Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования, — отмечается в сообщении Захаровой.

Тысячи мигрантов находятся на границе Белоруссии и Польши, они надеются проникнуть в страны ЕС. Польша усилила охрану границ, стянув военных, и обвиняет Минск в миграционном кризисе.

Ранее стало известно, что Варшава предложит Евросоюзу новые санкции в отношении Белоруссии, если ситуация на границе станет ухудшаться. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, решительная позиция Европы во время осеннего кризиса с мигрантами на границе привела к проигрышу президента Белоруссии Александра Лукашенко.