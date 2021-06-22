Захарова упрекнула Великобританию в насаждении цензуры
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
14:14, 22 июня 2021
Мария ЗахароваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Великобританию в «насаждении цензуры», которое сопровождается обвинениями в адрес Москвы. Об этом она написала в своём Telegram-канале, комментируя британский законопроект «О безопасности в Интернете».
По мнению Захаровой, власти Великобритании решили попытаться вернуть утерянную монополию на формирование смыслов в головах своих подданных. Они будут прикрываться словами о «демократической важности» и защите от «вредоносного контента», при этом продолжат обвинять Россию и российские СМИ в несвободе слова.
Будут как угодно увёртываться от простого, но понятного слова «цензура», будут влезать во все области права, чтобы сохранить за собой ускользающую нить контроля мнений, — заявила Захарова.
Она добавила, что если закон будет принят, то британский регулятор вещания Ofcom получит право штрафовать IT-компании, которые не справляются с устранением вредоносного контента. В связи с этим правительство Великобритании планирует вторгаться в сферу корпуса корпоративного права.
Ранее Захарова отметила, что предложенная стратегия Евросоюза в отношении России строится на принципах «отталкивать, сдерживать, вовлекать». Она считает, что подобная политика является средневековой и не отвечает современным подходам.
Также Захарова прокомментировала продление санкций Евросоюза из-за присоединения Крыма к России. По её мнению, западные страны «ищут любимые грабли». Представитель МИД заявила, что страны, которые продлили рестрикции, знают, как ответит Москва.