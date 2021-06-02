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Захарова удивилась реакции Европы на сообщения о слежке США и Дании

23:27, 02 июня 2021
Мария Захарова Мария Захарова Фото: MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на недавний скандал, причиной которого стала слежка Дании и США за политиками из Европы. Она в Facebook указала, что американцы делали именно то, в чём всегда обвиняют Россию.

Захарова отметила, что её удивила реакция тех, кого прослушивали.

Соседи — правительства Швеции и Норвегии — потребовали... нет, не высылки датских дипломатов, не введения санкций против США, не лишения их голосов в каких-нибудь международных структурах. Они потребовали объяснений от Дании. Но так, нежно потребовали. Не хватает, мол, информации, чтобы понять суть произошедшего. Что-то вроде: «Помним, что били (глагол можно заменить на более ёмкий). Помним, кто бил. Помним, в какое место. Чувствуем, что всё болит. А суть произошедшего не понимаем. Напомните, пожалуйста, — говорится в её сообщении.

Она добавила, что не было ни санкций, ни закрытия посольств или походов в Совбез ООН. Причём в шведском парламенте накануне разразившегося скандала обсуждали «прегрешения» России.

Только всё обсудили, как на следующий день беда пришла откуда не ждали — с копенгагенщины. И ведь задор состоявшейся накануне русофобской падучей в шведском парламенте с призывом привлечь Москву к ответственности за то или иное «международное преступление» никаким образом не нашёл своего продолжения в комментировании факта антишведского датско-американского шпионажа, — подчеркнула представитель МИД.

По словам Захаровой, в Европе поняли, что «американо-датский дуэт совершил с ними что-то не совсем приличное», однако претензий не последовало. Она также напомнила кодовое название «евросолидарной операции» — Operation Dunhammer, что переводится как «камыш».

Тот, который шумел ночкой тёмною, пока деревья гнулись. Ну, кто ещё так мог назвать спецоперацию? Если русский след не найдут, я расстроюсь, — отметила дипломат.

Ранее стало известно, что слежка США и Дании за европейскими лидерами является только верхушкой айсберга. На самом деле ситуация гораздо страшнее. Об этом заявила Мария Захарова. По её словам, обнародованные данные лишь вершина айсберга.

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