Захарова: Россия полагает, что переговоры глав МИД РФ и Украины состоятся

Переговоры глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на дипломатическом форуме в Анталье были подтверждены Киевом, заявила в эфире радиостанции Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Москва исходит из того, что контакт глав министерств состоится.

Они должны состояться завтра. Исходим из того, что раз их подтвердила украинская сторона, они состоятся, учитывая, что инициатором их являлась Турция, которая организует все мероприятия, на полях которых должен состояться контакт, — сказала Захарова.

Ранее министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба дали согласие на проведение переговоров на полях дипломатического форума в Анталье, который состоится 10 марта. О намерении глав внешнеполитических ведомств сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который также примет участие во встрече.

Мария Захарова подчеркнула, что Россия готова к переговорам с Украиной в Турции. По её словам, понимание того, поддерживает ли соседняя страна стремление найти консенсус по сложившейся ситуации, появится после запланированной встречи глав внешнеполитических ведомств двух государств.