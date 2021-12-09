«Поделиться нечем»: МИД рассказал об изменениях в дипмиссиях России и США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на настоящий момент изменения в дипмиссиях России и США не ожидаются. Так она, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, прокомментировала предложение президента России Владимира Путина обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование российских и американских внешнеполитических ведомств.

К сожалению, пока мне нечем поделиться с вами. Могу сказать, что эта тема стоит на повестке наших двусторонних контактов с американцами. Но, повторюсь, пока поделиться нечем, — сказала Захарова на еженедельном брифинге.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности, Иран.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин предложил своему американскому коллеге обнулить все ограничения на функционирование дипмиссий. По словам президента, это могло бы послужить нормализации также других аспектов двусторонних отношений. Байден с пониманием кивал и соглашался с необходимостью решить данный вопрос.