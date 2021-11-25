Захарова призвала Запад отменить санкции против белорусских авиакомпаний

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала западные страны пересмотреть санкции против белорусской авиации. По её словам, расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске затягивается, поскольку эта тема является для Запада «неудобной», сообщает ТАСС.

Захарова отметила , что Белоруссия обращалась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой о скорейшем рассмотрении доклада о расследовании, однако ввиду «неготовности» отвечающей за доклад группы оно было перенесено на 2022 год. Дипломат предположила, что страны Запада пытаются заблокировать любое обсуждение этой темы, и призвала их пересмотреть принятые ранее ограничительные меры против белорусской авиации.

Происходящее наводит на вполне определённые выводы: тем, кто ввёл санкции против Белоруссии, по-прежнему не удаётся найти убедительные доводы в оправдание своей политики в отношении Минска. Они просто, видимо, надеются использовать в этих целях результаты работы группы ICAO, — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва рассчитывает на объективность и беспристрастность членов группы. Изначально ожидалось, что итоговый доклад Комиссии ICAO по установлению фактов в связи со случаем посадки самолёта в аэропорту Минска будет опубликован 12 ноября, однако совет комиссии отложил рассмотрение отчёта по инциденту «в основном из-за объёма представленных данных и необходимости дополнительных уточнений». Оно перенесено на январь 2022 года, когда пройдет 225-я сессия Совета ICAO.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, которые позже не подтвердились. Белорусские силовики задержали основателя Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Европейские политики осудили действия властей Белоруссии и рекомендовали авиаперевозчикам не летать над республикой, также ряд стран Европы закрыли воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.

4 июня Евросоюз официально запретил любым белорусским самолётам использовать своё воздушное пространство. Это касается не только пролётов лайнеров, но также их взлёта и посадки на территории ЕС. Также Совет Евросоюза принял решение усилить санкции против Белоруссии в связи с ситуацией на территории республики.