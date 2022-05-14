Американские представители не могут обсуждать свободу слова в РФ, в то время как в США блокируются российские медиа, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала слова посла США в РФ Джона Салливана о том, что в России сложно получить доступ к информационным источникам, которые не подконтрольны государству.

Это говорит посол страны, чьи интернет-монополии блокируют российские СМИ? Это говорит посол страны, которая требует выдачи и много лет преследует Ассанжа (основателя WikiLeaks Джулиана. — NEWS.ru), опубликовавшего документальные свидетельства представлений США? Это говорит посол страны, банки которой заблокировали счета корпунктов российских СМИ,написала Захарова.

Американская компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, ранее заблокировала канал «Дума ТВ». На нём были эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы.

С начала военной операции России на Украине YouTube заблокировал несколько российских информационных ресурсов. Под ограничения, в частности, попали холдинг МИА «Россия сегодня», государственное агентство ТАСС, ВГТРК, Первый канал, РБК, РЕН ТВ, НТВ, «Москва 24».