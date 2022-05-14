Захарова ответила послу США по поводу свободы СМИ в России Захарова упрекнула США в блокировке российских СМИ

Мария Захарова / Фото МИД РФ

Американские представители не могут обсуждать свободу слова в РФ, в то время как в США блокируются российские медиа, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала слова посла США в РФ Джона Салливана о том, что в России сложно получить доступ к информационным источникам, которые не подконтрольны государству.

Это говорит посол страны, чьи интернет-монополии блокируют российские СМИ? Это говорит посол страны, которая требует выдачи и много лет преследует Ассанжа (основателя WikiLeaks Джулиана. — NEWS.ru), опубликовавшего документальные свидетельства представлений США? Это говорит посол страны, банки которой заблокировали счета корпунктов российских СМИ, — написала Захарова.

Американская компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, ранее заблокировала канал «Дума ТВ». На нём были эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы.

С начала военной операции России на Украине YouTube заблокировал несколько российских информационных ресурсов. Под ограничения, в частности, попали холдинг МИА «Россия сегодня», государственное агентство ТАСС, ВГТРК, Первый канал, РБК, РЕН ТВ, НТВ, «Москва 24».