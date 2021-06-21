Захарова оценила решение США взорвать бомбу в Атлантическом океане

Решение ВМС США о взрыве подводной бомбы мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте у побережья Флориды для проведения испытаний авианосца «Джеральд Форд» не соответствует американской климатической доктрине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что детонация оказалась такой силы, что у побережья Флориды были зафиксированы колебания магнитудой почти 4 балла. Также представитель МИД вспомнила о словах президента США Джо Байдена, который заявлял о необходимости преодолеть угрожающий существованию человечества кризис. Американский лидер привёл в пример слова учёных о том, что в это десятилетие необходимо решить климатические проблемы.

Как это вписывается в американскую климатическую доктрину? — подчеркнула Захарова.

По данным СМИ, ударные испытания необходимы для поиска слабых мест авианосца «Джеральд Форд», чтобы устранить уязвимости при строительстве следующих кораблей.

Ранее Мария Захарова прокомментировала продление санкций Евросоюза из-за присоединения Крыма к России. По её мнению, западные страны «ищут любимые грабли». Захарова заявила, что страны, которые продлили рестрикции, знают, как ответит Москва. Кроме того, они понимают, что в Конституции РФ Крым закреплён как часть российской территории, а полуостров был присоединён после референдума, «результаты которого переподтверждены жизнью».