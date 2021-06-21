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Захарова оценила решение США взорвать бомбу в Атлантическом океане

18:38, 21 июня 2021
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН

Решение ВМС США о взрыве подводной бомбы мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте у побережья Флориды для проведения испытаний авианосца «Джеральд Форд» не соответствует американской климатической доктрине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что детонация оказалась такой силы, что у побережья Флориды были зафиксированы колебания магнитудой почти 4 балла. Также представитель МИД вспомнила о словах президента США Джо Байдена, который заявлял о необходимости преодолеть угрожающий существованию человечества кризис. Американский лидер привёл в пример слова учёных о том, что в это десятилетие необходимо решить климатические проблемы.

Как это вписывается в американскую климатическую доктрину?подчеркнула Захарова.

По данным СМИ, ударные испытания необходимы для поиска слабых мест авианосца «Джеральд Форд», чтобы устранить уязвимости при строительстве следующих кораблей.

Ранее Мария Захарова прокомментировала продление санкций Евросоюза из-за присоединения Крыма к России. По её мнению, западные страны «ищут любимые грабли». Захарова заявила, что страны, которые продлили рестрикции, знают, как ответит Москва. Кроме того, они понимают, что в Конституции РФ Крым закреплён как часть российской территории, а полуостров был присоединён после референдума, «результаты которого переподтверждены жизнью».

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