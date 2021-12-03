Захарова оценила «план вторжения» РФ на Украину от немецкой газеты

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя статью немецкой газеты Bild «План вторжения Путина на Украину», заявила, что при составлении «схемы нападения» авторы использовали топоним 1942 года. Кроме того, они переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post, отметила дипломат в Telegram.

Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал карту и статью, в которой утверждалось, что это планы Москвы по «вторжению» на Украину.

Захарова подчеркнула , что Германия в очередной раз подтвердила истину: «всё новое — это хорошо забытое старое». Статью немецкой газеты она назвала пропагандой, замешанной на идеологии, уничтожающей здравый смысл. Так, дипломат указала, что на карте украинский город Львов обозначен как «Лемберг».

Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался ещё австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты? — задалась вопросом Захарова.

Также она предположила, что другую часть карты в Bild прислали из офиса президента Украины, поскольку город Днепропетровск на ней обозначен как «Днiпро». Новое название он получил лишь пять лет назад.

If this invasion of happens it will be a major European war with very profound consequences. It is unlikely to be confined to the territory of . pic.twitter.com/BDD8eWzVw3 — Carl Bildt (@carlbildt) December 4, 2021

По мнению Захаровой, саму идею «российского вторжения» немецкие газетчики скопировали у американской Washington Post.

Немцы творчески переработали американские картинки и с присущей Германии любовью к маршу на Киев домыслили, — написала дипломат.

Захарова добавила, что «германский троллинг» может дорого обойтись изданию.

Ранее стало известно, что газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, по данным источников издания, Россия готовит в начале 2022 года. Сроками нападения названы конец января — начало февраля. Издание отмечает, что существуют два сценария вторжения: одновременная атака с нескольких фронтов и нападение в несколько этапов.