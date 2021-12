Захарова оценила «план вторжения» РФ на Украину от немецкой газеты

Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал карту и статью, в которой утверждалось, что это планы Москвы по «вторжению» на Украину.

Захарова подчеркнула , что Германия в очередной раз подтвердила истину: «всё новое — это хорошо забытое старое». Статью немецкой газеты она назвала пропагандой, замешанной на идеологии, уничтожающей здравый смысл. Так, дипломат указала, что на карте украинский город Львов обозначен как «Лемберг».

Также она предположила, что другую часть карты в Bild прислали из офиса президента Украины, поскольку город Днепропетровск на ней обозначен как «Днiпро». Новое название он получил лишь пять лет назад.