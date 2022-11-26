Захарова назвала виновников энергетического кризиса в Евросоюзе Захарова: европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Лидеры стран Европы сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису. Такое мнение высказала в эфире телеканала ТВЦ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, теперь осталось убедить жителей Евросоюза в том, что все происходящее делается исключительно в их интересах.

[Европейские лидеры] пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу, — заявила Захарова.

Она также отметила, что теперь руководству этих стран осталось убедить своих граждан в том, что «это не просто хорошо, это не просто правильно, это в их же интересах».

Захарова добавила, что европейские политики «хорошо поработали» в рамках инцидента на «Северных потоках». Она подчеркнула, что Запад признал произошедшее терактом, но призвал не торопиться с выводами, однако последнего не придерживаются, когда «есть заказ на обвинение России».

В сентябре 2022 года на двух трубопроводах «Северного потока» резко упало давление. Пострадали три из четырех труб газопроводов, там произошли утечки газа. На Западе произошедшее назвали диверсией.

Шведский прокурор Матс Юнгквист, ответственный за расследование ЧП на газовых объектах, заявил, что взрывы на трубопроводах «Северного потока» произошли в результате саботажа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле положительно оценивают выводы Швеции. Он призвал не останавливаться на этом и найти ответственного за подрывы.