Захарова назвала цель спецоперации России на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская спецоперация на Украине проходит с целью привлечь марионеточный режим в Киеве к ответственности за совершённые преступления. Она напомнила, что в течение нескольких лет украинские власти совершали преступления против мирных жителей и граждан РФ.

Задача операции — привлечь нынешних деятелей, марионеточный режим к ответственности за совершённые в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан РФ, — cказала Захарова на брифинге.

Как отметила представитель МИД, Москва сожалеет о том, что Киев взял курс на разрыв дипломатических отношений, однако верит в мудрость украинского народа.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

25 февраля в своём очередном видеообращении Владимир Зеленский заявил, что Украина остаётся в одиночестве, защищая себя. По словам главы государства, российские военные продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Позднее он предложил Путину сесть за стол переговоров.