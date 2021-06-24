Захарова назвала цель провокации с британским эсминцем в Чёрном море

Инцидент с британским эсминцем Defender имеет политический компонент, который заключается в провокации в отношении России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её мнению, политический компонент заключается в провокативной деятельности стран НАТО, а Великобритания является членом Североатлантического альянса. Подобные действия создаются для укрепления в информационно-политическом пространстве мифа о якобы российской угрозе.

Вот для этого нужны провокативные действия. Это и есть политический компонент, — подытожила Захарова.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Ранее МИД России выразил решительный протест послу Британии в связи с нарушением границы эсминцем Defender в Чёрном море. Российская сторона оценивает случившееся как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.