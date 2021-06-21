Захарова назвала аморальной политику США в отношении Украины

Вашингтон проводит в отношении Киева аморальную политику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, при необходимости власти США заигрывают с Киевом и спекулируют на финансовой поддержке. В качестве примера Захарова прокомментировала недавнее сообщение издания Politico о заморозке Вашингтоном военной помощи Украине на сумму $100 млн и опровержение Белого дома.

Это маневрирование и заигрывание. Это постоянный обман граждан Украины на протяжении многих лет, — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова отметила, что предложенная стратегия Евросоюза в отношении России строится на принципах «отталкивать, сдерживать, вовлекать». Она считает, что подобная политика является средневековой и не отвечает современным подходам.

Также Захарова прокомментировала продление санкций Евросоюза из-за присоединения Крыма к России. По её мнению, западные страны «ищут любимые грабли». Представитель МИД заявила, что страны, которые продлили рестрикции, знают, как ответит Москва.