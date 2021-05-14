Захарова: Чехия перекладывает вину за взрывы во Врбетице

https://static.news.ru/photo/e14060d4-b56f-11eb-964d-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Вместо того чтобы провести объективное расследование взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, Прага перекладывает вину на «внешнего врага». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Таким образом Захарова прокомментировала опубликованный 14 мая в чешской газете Mlada fronta Dnes материал о пропаже со складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений. При этом следственные органы страны отмалчиваются.

Захарова заявила, что, похоже, власти Чехии не в состоянии провести объективное расследование. Более того, в Праге не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории страны «безобразий».

Во всей этой истории очевиден лишь один факт — в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России, — цитирует агентство представителя МИД.

Ранее глава Минфина Чехии Алена Шиллерова заявила в эфире национального телевидения, что Прага собирается потребовать от Москвы компенсацию за взрывы во Врбетице около миллиарда крон, что примерно составляет $47,5 млн (3,5 млрд рублей).

Депутат парламента Чехии Ондржей Бенешик, в свою очередь, отметил, что вероятность выплаты Россией такой компенсации мала, но Прага должна хотя бы попытаться её получить.