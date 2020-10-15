Заграница им поможет: сколько Запад потратил на белорусские протесты

После начала массовых протестов в Белоруссии целый ряд стран объявили о том, что собирается оказать помощь белорусским протестующим, в том числе финансовую. Как только белорусская демократия, на поддержку которой Запад годами выделял отнюдь не скромные суммы, наконец показала признаки жизни, иностранные спонсоры резко увеличили объёмы финансовой помощи. NEWS.ru собрал в одном материале данные о финансовой поддержке Западом белорусского протеста.
Основная часть финансовых потоков из США завязана на Агентстве США по международному развитию (USAID), которое распределяет американские бюджетные деньги по другим НКО. В 2019–2020 годах оно
Из них $2,4 млн получила некоммерческая организация Freedom House в рамках проекта по поддержке независимых СМИ, рассчитанного на 2019–2024 годы. При этом в проекте значится, что поддержка будет оказана не только традиционным, но и гражданским средствам массовой информации, так что можно заключить, что речь идёт и о Telegram-каналах, которые сегодня координируют действия протестующих.
НПО Pact World получила от USAID почти $2 млн на проекты по укреплению «гражданского общества» в Белоруссии. Ещё одна организация, World Learning, потратила $950 тыс. на оплату стажировок в США белорусских гражданских активистов и специалистов.
Самый крупный транш — $3,2 млн — поступил в Консорциум по выборам и укреплению политического процесса (CEPPS) — организацию, объединяющую USAID и ещё несколько американских НКО. Целью этой программы в Белоруссии является повышение потенциала белорусских демократических партий и движений.
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Уже после того как в Белоруссии разразились массовые протесты, на Западе приняли решение экстренно нарастить объём финансовой помощи. Так, Евросоюз
Польша
Чехия тем временем
Латвия обошлась более скромным бюджетом и
Как видно, деньги были потрачены немалые, но остаётся неясным, насколько такие инвестиции оказываются успешными — как в плане поддержки СМИ и неправительственных организаций, так и «улицы». Независимых СМИ в Белоруссии, к примеру, не так уж и много, и, судя по объёму предоставленной им помощи, зарплата у их сотрудников в ближайшие годы будет сравнима с заработком местных топ-менеджеров. Отследить, как тратятся средства на более размытые статьи расходов вроде «поддержки гражданского общества» ещё сложнее. Но видимо, на Западе считают, что цель оправдывает средства. Даже если часть из них потеряется где-то по дороге.