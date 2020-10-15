Заграница им поможет: сколько Запад потратил на белорусские протесты

После начала массовых протестов в Белоруссии целый ряд стран объявили о том, что собирается оказать помощь белорусским протестующим, в том числе финансовую. Как только белорусская демократия, на поддержку которой Запад годами выделял отнюдь не скромные суммы, наконец показала признаки жизни, иностранные спонсоры резко увеличили объёмы финансовой помощи. NEWS.ru собрал в одном материале данные о финансовой поддержке Западом белорусского протеста.

Основная часть финансовых потоков из США завязана на Агентстве США по международному развитию (USAID), которое распределяет американские бюджетные деньги по другим НКО. В 2019–2020 годах оно выделило на осуществление программ по «продвижению демократии, многопартийности и обеспечению свободы СМИ» в Белоруссии $8,5 млн.

Из них $2,4 млн получила некоммерческая организация Freedom House в рамках проекта по поддержке независимых СМИ, рассчитанного на 2019–2024 годы. При этом в проекте значится, что поддержка будет оказана не только традиционным, но и гражданским средствам массовой информации, так что можно заключить, что речь идёт и о Telegram-каналах, которые сегодня координируют действия протестующих.

НПО Pact World получила от USAID почти $2 млн на проекты по укреплению «гражданского общества» в Белоруссии. Ещё одна организация, World Learning, потратила $950 тыс. на оплату стажировок в США белорусских гражданских активистов и специалистов.

Самый крупный транш — $3,2 млн — поступил в Консорциум по выборам и укреплению политического процесса (CEPPS) — организацию, объединяющую USAID и ещё несколько американских НКО. Целью этой программы в Белоруссии является повышение потенциала белорусских демократических партий и движений.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает , что финансовые потоки из Вашингтона в Минск были гораздо больше, чем значится в отчётах USAID. По его оценкам, в 2019–2020 годах по линии различных НПО США направили на организацию антиправительственных выступлений в Белоруссии около $20 млн долларов.

AP/TASS

Уже после того как в Белоруссии разразились массовые протесты, на Западе приняли решение экстренно нарастить объём финансовой помощи. Так, Евросоюз обещал предоставить белорусской оппозиции €53 млн евро. Из них €50 млн формально предназначены на оказание экстренной поддержки здравоохранения, социальных служб и бизнеса в условиях пандемии, €2 млн — на помощь жертвам репрессий и €1 млн — на содействие независимым СМИ и гражданскому обществу.

Польша объявила о запуске программы «солидарности с Белоруссией» с бюджетом около $12,8 млн, предполагающей оказание помощи «альтернативным» средствам массовой информации и «политическим беженцам».

Чехия тем временем создала «Фонд помощи белорусам» размером $450 тыс. Эти деньги, как заявлено в программе фонда, должны пойти на поддержку независимых СМИ, медицинскую реабилитацию и юридическую помощь пострадавшим от насильственных действий властей и обучение белорусских студентов.

Латвия обошлась более скромным бюджетом и направила €150 тыс. на помощь белорусскому «гражданскому обществу» и «независимым» СМИ. НПО «Норвежский хельсинкский комитет» перечислил $1,5 млн долл. на поддержку участвующих в забастовках работников промышленных предприятий. Американский благотворительный фонд Chabad Jewish Community выделил грант в размере $200 тыс. на помощь сторонникам Светланы Тихановской во Франции, Германии и Швейцарии.

Как видно, деньги были потрачены немалые, но остаётся неясным, насколько такие инвестиции оказываются успешными — как в плане поддержки СМИ и неправительственных организаций, так и «улицы». Независимых СМИ в Белоруссии, к примеру, не так уж и много, и, судя по объёму предоставленной им помощи, зарплата у их сотрудников в ближайшие годы будет сравнима с заработком местных топ-менеджеров. Отследить, как тратятся средства на более размытые статьи расходов вроде «поддержки гражданского общества» ещё сложнее. Но видимо, на Западе считают, что цель оправдывает средства. Даже если часть из них потеряется где-то по дороге.