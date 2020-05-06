Задержанный в Венесуэле американец заявил, что собирался похитить Мадуро

Один из задержанных в Венесуэле американцев заявил, что прибыл в республику для захвата аэропорта и похищения президента Николаса Мадуро.
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Как писал NEWS.ru, группа наёмников на быстроходных катерах 4 мая попыталась прорваться на территорию Венесуэлы, но потерпела неудачу. Среди задержанных оказались граждане США, которых Мадуро назвал сотрудниками личной охраны Дональда Трампа.
Американский президент и власти США опровергли причастность к инциденту в Венесуэле, а также назвали заявление Мадуро попыткой отвлечь внимание от своих неудач во внутренней политике.
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