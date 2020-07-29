Задержанные под Минском российские боевики попали в базу «Миротворца»

https://static.news.ru/photo/a2ccdb82-d1ce-11ea-8476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевики российской ЧВК «Вагнер», которых задержали в Белоруссии, попали в базу украинского сайта «Миротворец». 24 из 33 человек уже были в базе.

Создатели сайта добавили только девятерых, о чём сообщили в своём Facebook.

На момент задержания в Белоруссии российских наёмников и боевиков, в Чистилище сайта «Миротворец» находилось 24 подонка из 33-х, — говорится в сообщении.

В «Миротворце» отметили, что в списках задержанных, которые распространяются в СМИ, есть ошибки в фамилиях.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году внештатным советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко. На нём собрана база данных лиц, которых авторы считают нарушителями законов страны, сепаратистами и «агентами Кремля». Информация на нём собрана путём хакинга и фишинга.

Ранее, как писал NEWS.ru, видеоблогер Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, попал в базу данных сайта «Миротворец».