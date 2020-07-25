Белорусского оппозиционера Тихановского внесли в базу «Миротворца»

https://static.news.ru/photo/2f88fb18-cf4b-11ea-af3b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Тихановский Фото: Сергей Тихановский/vk.om

Видеоблогер Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

Ранее сообщалось, что Сергей Тихановский объявил о своём намерении участвовать в президентской гонке 7 мая. ЦИК отказала ему в регистрации, сославшись на неправильно оформленные документы. После этого баллотироваться решила его жена Светлана, супруг возглавил инициативную группу по её выдвижению.

Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, — цитирует сообщение на «Миротворце» РИА Новости.

Кроме того, Тихановского обвинили в участие в попытках легализации «оккупации Крыма российскими захватчиками». Напомним, что в базу сайта вносятся представители Крыма и иностранцы, посещающие полуостров без согласования с украинской стороной.

Как писал NEWS.ru, 29 мая Тихановского задержали во время сбора подписей, блогер и его сторонники утверждают, что задержание и последовавшее обвинение стали результатом провокации главы ЦИК. Его обвинили в применении силы по отношению к сотруднику органов внутренних дел. Позднее он стал фигурантом нового уголовного дела. Дело заведено по статье УК Белоруссии о воспрепятствовании проведению выборов. Лукашенко подтвердил, что «дал сигнал» правоохранительным органам.