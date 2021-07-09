Задержан возможный координатор убийц президента Гаити

Полиция Гаити заявила о задержании возможного координатора операции по убийству президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщил ТАСС.

До этого были задержаны 11 подозреваемых в убийстве главы государства. Операция проходила в посольстве Тайваня с разрешения самих дипломатов. Всё было проведено очень гладко и подозреваемых сразу после задержания допросили.

11 июля исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф рассказал, что президента страны Жовенеля Моиза пытали перед смертью. Он сообщил, что в шоке от произошедшего, как и все граждане Гаити, а также признался, что понятия не имеет, развернулась ли уже в правящих кругах борьба за власть.