Зачем Зеленский хитро флиртует с ЮАР Шанс вклиниться в обсуждение глобальных проблем сильными мира сего у украинского президента крайне мизерный

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Лидер Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что президенты России и Украины примут миротворческую посредническую миссию

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил: результатом его бесед с президентами России и Украины стало то, что Владимир Путин и Владимир Зеленский примут миротворческую посредническую миссию. Причем ЮАР, видимо, намерена сыграть в этом процессе партию первой скрипки, но в союзе с рядом африканских стран — Египтом, Конго, Замбией, Сенегалом. Конечно, преимущество этих государств состоит в том, что они соблюдают полный нейтралитет перед лицом украинского конфликта. Другое дело, что их ресурсы и реальное влияние не стоит переоценивать.

Киев в очередной раз хитрит, надувая щеки

Естественно, такой информационный вброс президента ЮАР, мягко говоря, удивляет. Только что в ходе своего посещения Ватикана Зеленский, всеми силами вживающийся в образ мирового лидера, явно переиграл и откровенно нахамил папе римскому.

В ответ на предложение Франциска о посредничестве Святого престола на Украине парировал, что Украине не нужны никакие посредники. И это притом, что папа — глава местных греко-католиков, составляющих историческую базу западенского, галичинского национализма. Действительно, в Киеве, как заигранная пластинка, повторяется тезис о том, что основой для урегулирования конфликта может быть только «план Зеленского», который оригинальностью не блещет: отвод российских войск к границам 1991 года, выплата Россией значительной контрибуции, выдача «военных преступников» в Гаагу.

По этому поводу в европейских столицах шутят, что Путина убедительно просят капитулировать, не ожидая сомнительного украинского «наступа». Но при такой безапелляционной установке, поддержанной европейскими чиновниками типа Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля, зачем тогда украинская хунта готова о чем-то гутарить с африканцами?

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Папа римский Франциск на встрече с Владимиром Зеленским

Попытка вбить клин в БРИКС

Достаточно, впрочем, вспомнить, что в этом году именно Южная Африка будет принимать саммит государств — членов БРИКС. Причем именно там ряды организации пополнятся новыми членами: Ираном, Саудовской Аравией, Алжиром. Так что международный престиж ЮАР значительно возрастет.

Но при этом политический класс Южной Африки все еще боится разгневать и белых господ из-за океана. В результате то заявляется, что Владимир Путин может свободно прилетать на саммит, то потом включается задняя скорость и начинаются рассуждения, что российский лидер от греха подальше может принять участие в работе саммита онлайн.

И, видимо, английская разведка МИ-6, что постоянно руководит порывами Зеленского, почувствовала такие африканские страдания и предложила своему подопечному выйти на контакт с Сирилом Рамафосой под благовидным предлогом обсуждения функций новой посреднической миссии.

Для Зеленского главное — попытаться выступить на саммите в ЮАР

Естественно, шанс вклиниться в обсуждение глобальных проблем сильными мира сего у украинского президента крайне мизерный. Зеленскому не дали выступить даже на недавнем Евровидении. Но, как говорится, попробовать стоит.

С другой стороны, появляется возможность поближе поработать с африканцами при поддержке старой колониальной митрополии. Такими соображениями только и можно объяснить «интерес» Зеленского к миротворческой миссии ЮАР.

Ну, а Россия, как постоянно заявляют в Кремле, открыта к любым конструктивным предложениям, способным восстановить мир на нашем континенте.