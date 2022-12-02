WarGonzo: на стороне ВСУ сражается запрещенный в России батальон «Башкорт»

Фото: МО Украины

За Вооруженные силы Украины сражается башкирский батальон «Башкорт» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo. Он отмечает, что за его созданием стоит основатель одноименного радикального движения.

О создании нового военного подразделения боевиков в составе неонацистов ВСУ сообщил известный в Башкирии националист Руслан Габбасов, основатель одноимённого радикального националистического движения, — написал Пегов.

В ноябре в Чечне возбудили уголовное дело в отношении одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева за участие в создании батальона на территории Украины. Батальон был создан для ведения боевых действий против российских военнослужащих. Закаев является бывшим бригадным генералом, соратником Джохара Дудаева, в 2001 году его объявили в федеральный и международный розыск. Проживает в Великобритании, где ему в 2003 году было предоставлено политическое убежище.

Также сообщалось о создании батальона «Туран» при поддержке Турции. В опубликованном в соцсетях ролике члены батальона говорили о планах принять участие в боях на Украине. В группировку входят около 350 человек — в основном выходцы из Средней Азии. По данным Пегова, командиром боевиков является Алмаз Кудайбек уулу, который до начала СВО работал в России разнорабочим и парикмахером, а после 24 февраля уехал на Украину.