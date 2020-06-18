За сутки в мире от коронавируса умерли 5,2 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/78965a5c-b12e-11ea-b24b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgul/dpa/Global Look Press

За последние сутки в мире от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 5273 человека. Общее количество жертв инфекции с начала пандемии превышает 448,9 тысячи человек, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире насчитывается 8 млн 349 тысяч 950 инфицированных. За сутки количество заболевших возросло на 176 тысяч. Большинство из них приходится на долю США — более 100 тысяч человек. Штаты по-прежнему занимают лидирующую позицию по количеству заболевших — более 2,1 млн человек.

На втором месте находится Бразилия, где насчитывается 955,3 тысячи заражённых. Третью строчку по числу инфицированных занимает Россия — 553,3 тысячи человек.

В первую десятку стран по количеству заболевших также в ходят Индия, Великобритания, Испания, Перу, Италия, Чили и Иран.

В общей сложности COVID-19 выявлен более чем в 200 странах мира. Наименьшее число случаев заражения зафиксировано в Лесото — 4.

За всё время пандемии выздоровели около 4 млн пациентов, заразившихся коронавирусом. В России этот показатель составляет 304,3 тысячи человек. Жертвами инфекции в нашей стране стали 7,4 тысячи человек.

Как ранее писал NEWs.ru, академик РАЕН, профессор Анатолий Альтштейн назвал неизбежной вторую волну коронавируса, которая ожидается осенью. Он отметил, что вирус сам по себе «никуда не денется». Его распространение может снизиться до минимальных показателей, но новые вспышки всё равно будут, пока не появится вакцина.