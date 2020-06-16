Вирусолог о новой вспышке в Пекине: «Это тот же самый коронавирус»

https://static.news.ru/photo/7515571e-b077-11ea-9370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Ziyang/Xinhua/Global Look Press

Академик РАЕН, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал новую вспышку COVID в столице КНР. Он усомнился в том, что это может быть новая разновидность вируса.

Я не видел данных, что это новый коронавирус. Это тот же самый коронавирус — COVID-19, — сказал он «Ридусу».

Эксперт отметил, что вирус «никуда не денется». Его распространение может снизиться до минимальных показателей, но новые вспышки всё равно будут. До тех пор, пока не появится вакцина, новые очаги заболевания будут возникать.

Учёный добавил, что новая волна коронавируса осенью неизбежна, и раскритиковал так называемых ковид-диссидентов. По его словам, некоторые ограничительные меры, вводимые властями разных стран, можно расценивать как перестраховку, но они помогают снизить смертность от инфекции.

В мире с начала пандемии COVID-19 заразились более 8 млн человек. Жертвами инфекции стали 443,7 тысячи человек, выздоровели более 3,9 млн.

В России, согласно последним данным, выявлено 553,3 тысячи случаев коронавируса. Выздоровели 304,3 тысячи заболевших. Скончались 7,4 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ начинается клиническое испытание вакцины против COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Первые добровольцы получат её уже 18–19 июня. После этого участники исследования будут изолированы на 28 дней. Всё это время они будут находиться под контролем врачей, у них будут брать анализы крови, в том числе для оценки иммуногенности вакцины, следить за формированием иммунного ответа.