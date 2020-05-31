За сутки в мире коронавирус выявили у 117 тысяч человек

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Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 5,9 млн человек. За последние сутки их количество выросло на 117 тыс. человек. Количество летальных исходов от этой инфекции за 24 часа увеличилось более чем на 4 тысячи, достигнув 367 тыс. человек.

Регион Северной и Южной Америки по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных (2 743 793 человек, + 66 293 за сутки). В Европе насчитываются 2 142 547 заразившихся (+20 197 за сутки) и 180 085 умерших (+732 за сутки). На третьем месте по числу заражённых находится Восточно-Средиземноморский регион, там количество инфицированных достигло 505 001 человек (+15 080 за сутки), зафиксировано 12 353 летальных исхода (+275 за сутки), сообщается на сайте ВОЗ.

Самое большое количество инфицированных зарегистрировано в США (1 716 078 человек), Бразилии (465 166), России (405 843), Великобритании (272 830), Испании (239 600) и Италии (232 664).

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в российских регионах коронавирус официально подтвердили у 9268 человек. Таким образом, число заболевших COVID-19 в стране увеличилось до 405 843 человек. За период пандемии в России справились с инфекцией 171 883 человека (+4414 за сутки), скончались 4693 человека (+138 за сутки). Самое большое число инфицированных зарегистрировано в Москве. В российской столице за минувшие сутки успешно прошли лечение и выписались из больниц 1855 пациентов с коронавирусом. Общее число людей, победивших коронавирус, в Москве достигло 80 179.