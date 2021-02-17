За границей могут столкнуться с нехваткой ресурсов при выпуске «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/2976984a-71ba-11eb-9a47-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency

Иностранным партнёрам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) требуется время на то, чтобы запустить производство вакцины от коронавируса «Спутник V» и обеспечить её качество.

Каждый производитель может столкнуться с разными проблемами. Нужно время на то, чтобы запустить производство и обеспечить качество, особенно когда этим занимаются третьи лица, — цитирует Financial Times (FT) основателя лондонской научно-аналитической компании Airfinity Расмуса Бек Хансена.

Как рассказал изданию глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Москва подписала контракты с 15 производителями в 10 странах. Они должны выпустить 1,4 млрд доз «Спутника V». При этом некоторые производители в Китае, Индии, Иране и Южной Корее намерены выпускать вакцину для экспорта в третьи страны.

FT предполагает, что Россия и её партнёры могут столкнуться с нехваткой ресурсов для производства такого количества вакцин. В южнокорейской GL Rapha уже сообщили, что их текущих мощностей не хватит на производство 150 млн доз в год, поэтому компания расширяет производственную площадку и передаёт часть заказа другим участникам рынка.

Как писал NEWS.ru, ускорить массовые поставки «Спутника V» в Европу, задействовав производственные мощности на местах после одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), предложили разработчики вакцины. При этом срок поставок может быть сокращён, если удастся привлечь производственные объекты ЕС, ожидающие одобрения вакцины со стороны ЕМА. Пока же РФ будет поставлять препарат в Венгрию и ещё несколько стран Евросоюза, решивших заказать вакцину напрямую. При этом ЕМА уже назначило докладчиков для процедуры регистрации «Спутника V» в Европе. Следующий шаг — заявка создателей вакцины для авторизации на рынке.