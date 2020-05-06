Южная Осетия закрыла границу с Россией из-за коронавируса

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Власти частично признанного государства Южная Осетия ввели временный запрет на пересечение границы с Россией, чтобы остановить распространение коронавируса в республике.

По информации радио Sputnik, ограничение коснётся всех, включая водителей грузового транспорта, и будет действовать с 10 мая до как минимум 17 мая.

Президент Анатолий Бибилов отреагировал на информацию о первых случаях COVID-19: в среду коронавирус выявили у подростка из Цхинвала и матери с ребёнком из Лениногорского района.

Республике нужно время, чтобы разместить на карантин, обследовать и оказать необходимую помощь прибывшим из России гражданам, в том числе большой группе курсантов военных вузов, — цитирует Sputnik сообщение пресс-службы главы Южной Осетии.

Как писал NEWS.ru, 6 мая Роспотребнадзор представил проект поэтапного снятия ограничений, введённых в России для сдерживания коронавирусной инфекции. С 28 марта в стране действует режим самоизоляции.