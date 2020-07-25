Южная Корея планирует возобновить авиарейсы в Россию

https://static.news.ru/photo/c71dd5c6-ce37-11ea-be67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южная Корея собирается с 1 августа возобновить еженедельный авиарейс Инчхон — Москва, однако детали ещё обсуждаются.

Пока что рассматриваются детали, предполагается, что будет возобновлен один рейс в неделю. Первый планируется 1 августа из Южной Кореи, но письменного решения пока нет, — передаёт РИА Новости сообщение отдела международной авиации Министерства транспорта РК.

С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение, и первыми странами, в которые можно будет полететь, оказались Британия, Турция и Танзания. При этом все прибывающие в Соединённое Королевство из России пассажиры, вне зависимости от гражданства, будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.

Ранее оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Роспотребнадзору, Росавиации и МИД разработать список стран, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение на первом этапе. Восстановление полётов пройдёт в два этапа.

Как ранее писал NEWS.ru, российские авиакомпании могут отказать в допуске на регулярные рейсы на территорию РФ иностранцам без справки об отсутствии коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.