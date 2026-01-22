Юрист объяснил интерес США к царским долгам Российской империи

США вновь подняли тему долгов Российской империи и подали соответствующий иск, чтобы оказать давление на Россию и осложнить переговоры по ее активам, сообщил РИА Новости юрист Денис Крауялис. По словам эксперта, действия американского инвестфонда направлены на поиск обходных правовых механизмов.

Инвестфонд надеется протестировать границы иммунитета и получить альтернативу прямой политической конфискации. Также данный иск можно рассматривать как элемент политико-правового давления, чтобы усложнить любые переговоры об активах или повлиять на позицию России, — сказал Крауялис.

Крауялис напомнил, что Российская Федерация стала правопреемником СССР, а не Российской империи, что закреплено в Конституции. В этой связи он подчеркнул, что перспективы взыскания с России $225,8 млрд (17,1 трлн рублей), которые требует американский фонд Noble Capital, крайне низкие.

Ключевым препятствием для удовлетворения иска, по словам юриста, остается действующий в США закон о суверенных иммунитетах иностранных государств. Кроме того, эксперт обратил внимание на несоразмерность заявленной суммы, которая примерно в 45 раз превышает объем замороженных в Соединенных Штатах российских активов, расценив это как тактический маневр.

Ранее базирующийся в Техасе инвестиционный фонд Noble Capital RSD составил и подал иск на сумму свыше $225,8 млрд к России в американский суд. Организация требует вернуть якобы существующие долги по облигациям времен существования Российской империи. Среди ответчиков, помимо РФ, указаны сразу несколько государственных инстанций.