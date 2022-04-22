ЮНИСЕФ: не менее 50 детей погибли из-за терактов в Афганистане

Международная организация, действующая под эгидой Организации Объединённых Наций, ЮНИСЕФ заявила о гибели не менее 50 детей в Афганистане. По данным ведомства, причиной стали теракты, случившиеся на неделе.

Только за одну неделю более 50 девочек и мальчиков погибли в результате серии вопиющих серьёзных нарушений прав человека в Афганистане, — написал в Twitter региональный директор ЮНИСЕФ Джордж Ларьеа-Аджей.

По его прогнозу, эта цифра будет расти. По словам Ларьеа-Аджея, информация о количестве жертв дополняется в процессе проверки отчётов.

Ранее стало известно, что в результате взрыва мечети в провинции Кундуз в Афганистане погибли более 30 человек. Ответственность за теракт взяли представители террористической организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).