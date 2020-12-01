Японский премьер заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

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Япония намерена решить территориальные разногласия с Россией и заключить мирный договор, не откладывая этот вопрос на отдалённое будущее.

Премьер-министр Страны восходящего солнца Ёсихидэ Суга на встрече с представителями администрации города Нэмуро рассказал, что обсуждал тему мирного договора с президентом РФ Владимиром Путиным во время телефонного разговора.

Я передал свое намерение поставить точку в этом вопросе и не оставлять его для последующих поколений. Намерены и в дальнейшем шаг за шагом добиваться этого, опираясь на основной курс нашей страны — решить территориальный вопрос и заключить мирный договор, — цитирует Сугу РИА Новости.

Мэр Нэмуро Масатоси Исигаки попросил премьера проводить «сильную дипломатию», направленную на заключение мирного договора с Россией. Суга в ответ отметил, что вопрос должен быть решён максимально оперативно, учитывая, что после окончания Второй мировой войны прошло уже 75 лет.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Как передавал NEWS.ru, в начале ноября японский политолог Кэнро Нагоси заявил, что шансы Токио на возврат Курильских островов может повысить отставка министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По мнению специалиста, глава российского МИД занимает слишком жёсткую позицию по этому вопросу.